BNP Paribas e Bank of China se unem para promover iuane digital

O grupo bancário francês BNP Paribas está se unindo ao Banco da China, estatal, para participar do programa piloto do iuane digital chinês.

A filial chinesa do BNP Paribas lançará uma plataforma de iuane digital ligada ao sistema do BOC para fornecer aos clientes corporativos uma variedade de serviços, incluindo abertura e gerenciamento de carteiras de e-iuane e conversão e uso da moeda digital, disse o BNP Paribas via WeChat, na quinta-feira (4).

BNP Paribas China e BOC exploraram em conjunto a aplicação de pagamentos offline, financiamento da cadeia de suprimentos, serviços públicos e a aplicação inovadora da moeda em contratos inteligentes e pagamentos e liquidações transfronteiriços, acrescentou o BOC.

A parceria pode complementar a capacidade de coleta de pagamentos offline do BNP Paribas e otimizar a estrutura de contas de seus clientes, disse Lai Changgeng, CEO do BNP Paribas China.

Expansão

Os bancos estrangeiros que participam do piloto do iuane digital podem oferecer mais ferramentas para usuários financeiros no exterior em pagamentos transfronteiriços, trazendo novas oportunidades para a internacionalização do iuane, informou o The Paper ontem, citando Pan Helin, co-presidente do Centro de Pesquisa em Economia Digital e Inovação Financeira da Escola de Negócios Internacionais da Universidade de Zhejiang.

O iuane digital se tornará popular no exterior devido à alta garantia de crédito do governo chinês, acrescentou Pan, observando que também alcançará uma posição global forte à medida que mais pessoas o utilizarem.

A China iniciou o programa piloto do iuane digital em 2019 e lançou um aplicativo oficial de e-iuane em janeiro do ano passado. Mais de 5,6 milhões de lojas em todo o país haviam aceitado pagamentos em iuane digital até agosto passado, com transações totais ultrapassando 100 bilhões de iuanes (US$ 14,5 bilhões), de acordo com dados do Banco Popular da China.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Sina.com