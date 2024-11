BNDES tem alta no lucro de 31% nos primeiros 9 meses de 2024 e repassará R$ 25 bi ao Tesouro

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social registrou um lucro total de R$ 19,4 bilhões nos nove primeiros meses de 2024, segundo anúncio feito pela entidade nesta segunda-feira, 11. O valor representa uma alta de 31,4% em relação ao mesmo período de 2023.

O lucro líquido recorrente do banco alcançou R$ 9,8 bilhões, com um aumento de 48,5% em comparação com 2023. No mesmo período, o BNDES realizou desembolsos de R$ 87 milhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, e aprovou um total de R$ 137,4 bilhões em crédito.

A maior expansão foi registrada no setor industrial, que aumentou 87% em relação a 2023, atingindo R$ 37 bilhões. Já o setor de comércio e serviços somou R$ 24,5 bilhões em liberações de crédito.

Financiamento por setor

O setor de agropecuária teve R$ 35,1 bilhões em crédito aprovado, parte dos quais foram vinculados ao Plano Safra. Para infraestrutura, o banco destinou R$ 40,8 bilhões, enquanto as PMEs (Pequenas e Médias Empresas) receberam R$ 64,9 bilhões.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o compromisso do banco em contribuir com o financiamento do combate às mudanças climáticas e o equilíbrio fiscal do país. “Estamos lucrando R$ 19 bilhões e enviando ao Tesouro R$ 25 bilhões em dividendos”, afirmou.

Investimentos em inovação

Mercadante informou que mais de R$ 9 bilhões foram alocados em inovação e que a expectativa é de que o banco destine R$ 7 bilhões para a área em 2025. Durante a apresentação, os diretores enfatizaram que o BNDES ainda opera com volume de empréstimos menor que nos anos 2010, quando o banco ampliou operações em resposta à crise de 2008.

Naquela época, os desembolsos do banco chegaram a representar 4,3% do PIB. Atualmente, este índice está em 1,1%, e a meta governamental é que ele alcance 2%. “Queremos atingir esse patamar, mas de modo sustentável”, reforçou Nelson Barbosa, diretor de planejamento do BNDES.

Atualmente, o BNDES possui R$ 807,1 bilhões em ativos totais (em 30 de setembro de 2024), com patrimônio líquido de R$ 169,1 bilhões, uma alta de 14,3% em relação a 2023. A carteira expandida de crédito do banco alcança R$ 550,3 bilhões, com Índice de Basileia de 31,9% e inadimplência de apenas 0,001%.