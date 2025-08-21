Economia

Macro em Pauta

BNDES desembolsa R$ 54,6 bi no primeiro semestre, alta de 11% ante 2024

Banco de fomento divulgou dados do desempenho operacional e do resultado financeiro nesta quinta-feira

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12h14.

Tudo sobreBNDES
Saiba mais

Os desembolsos do BNDES para financiamentos em vigor somaram R$ 54,6 bilhões no primeiro semestre, alta nominal (sem descontar a inflação) de 11% frente a igual período de 2024, informou o banco de fomento nesta quinta-feira, 21.

As aprovações de novos financiamentos somaram R$ 72,8 bilhões na primeira metade do ano, aumento nominal de 9% ante o primeiro semestre de 2024.

A alta nas aprovações sinaliza para a continuidade no aumento dos desembolsos, já que boa parte dos financiamentos do BNDES é de longo prazo, liberando os recursos ao longo de anos.

Diante dos resultados operacionais, o banco de fomento registrou lucro líquido de R$ 13,3 bilhões na primeira metade do ano, estável na comparação com igual período de 2024.

Acompanhe tudo sobre:BNDESInflaçãoGoverno Lula

Mais de Economia

Rui Costa diz que tarifaço de Trump 'inviabiliza' novas exportações para mercado americano

Economia da Argentina dá sinais de desaceleração após crescer no 1º semestre

Moretti é favorito do Planalto para ser novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras

Alckmin diz que EUA aliviaram tarifas de produtos com alumínio em até US$ 2,6 bilhões

Mais na Exame

Esporte

Corinthians realiza eleição indireta para novo presidente com 'mandato-tampão' até 2026; entenda

Future of Money

Ministério da Fazenda e BC afirmam que são contra criação de reserva de bitcoin

Mundo

Na Argentina, carteira de motorista e impostos agora podem ser pagos com criptomoedas; entenda

Mercados

Walmart: Lucro abaixo do esperado derruba ações - mas o investidor pode estar exagerando