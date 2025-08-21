BNDES desembolsa R$ 54,6 bi no primeiro semestre, alta de 11% ante 2024

Os desembolsos do BNDES para financiamentos em vigor somaram R$ 54,6 bilhões no primeiro semestre, alta nominal (sem descontar a inflação) de 11% frente a igual período de 2024, informou o banco de fomento nesta quinta-feira, 21.

As aprovações de novos financiamentos somaram R$ 72,8 bilhões na primeira metade do ano, aumento nominal de 9% ante o primeiro semestre de 2024.

A alta nas aprovações sinaliza para a continuidade no aumento dos desembolsos, já que boa parte dos financiamentos do BNDES é de longo prazo, liberando os recursos ao longo de anos.

Diante dos resultados operacionais, o banco de fomento registrou lucro líquido de R$ 13,3 bilhões na primeira metade do ano, estável na comparação com igual período de 2024.