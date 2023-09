BNDES aprova financiamento de R$ 10 bilhões para obras do PAC em São Paulo

O BNDES aprovou financiamento de R$ 10 bilhões para obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em São Paulo, informou nesta segunda-feira, 25, a assessoria de comunicação do banco.

A assinatura do contrato com o governo estadual, comandado pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), será em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando ele se recuperar da cirurgia no quadril.

Serão R$ 6,4 bilhões para o Trem Intercidades Eixo Norte, que ligará São Paulo a Campinas, e R$ 3,6 bilhões para comprar 44 trens para a Linha 2 (Verde) do Metrô de São Paulo.

Lula planejava ir para São Paulo nesta semana para fazer o lançamento local do PAC com Tarcísio. As dores no quadril e a proximidade da cirurgia, que será realizada na sexta-feira, fizeram o presidente cancelar o compromisso.