BNDES aprova até R$ 3,7 bilhões para exportação de aviões da Embraer ao Canadá

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento entre R$ 3,3 bilhões e R$ 3,7 bilhões para apoiar a exportação de até 19 aeronaves E195-E2 da Embraer para a Porter Aviation Holdings, controladora da companhia aérea canadense Porter Airlines. As entregas estão previstas até 2030.

A operação será realizada por meio da linha BNDES Exim Pós-embarque, voltada ao financiamento de exportações brasileiras. O crédito conta com cobertura do Seguro de Crédito à Exportação do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), administrado pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF).

Segundo o BNDES, esta é a primeira vez que uma exportação de aeronaves da Embraer para uma empresa canadense recebe financiamento direto do banco de fomento.

Financiamento faz parte de contrato de 75 aeronaves

O novo crédito integra um contrato maior firmado entre a Embraer e a Porter Airlines. A companhia canadense encomendou 75 jatos E195-E2 e já recebeu 54 aeronaves desde o início das entregas, em 2023.

Três desses aviões já haviam sido financiados diretamente pelo BNDES em uma operação aprovada em dezembro de 2025. A entrega mais recente ocorreu em 23 de junho deste ano, em cerimônia realizada na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), com representantes da fabricante, da Porter, do BNDES e da ABGF.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o financiamento fortalece a indústria aeronáutica brasileira ao apoiar a produção e ampliar a presença internacional da fabricante.

"O apoio do BNDES às exportações da Embraer garante a manutenção do nível de produção, de emprego da indústria aeronáutica nacional e a ampliação de mercado para uma aeronave mais tecnológica", afirmou.

Porter amplia frota de jatos da Embraer

Fundada em 2006 e sediada em Toronto, a Porter Airlines opera voos no Canadá, Estados Unidos, México, Caribe e América Central. A companhia utiliza o E195-E2 para expandir sua malha de médio alcance na América do Norte.

Entre os diferenciais oferecidos aos passageiros estão a configuração das aeronaves com quatro assentos por fileira — eliminando o assento do meio — além de wi-fi, bebidas e lanches incluídos na classe econômica.

Segundo Felipe Santana, vice-presidente executivo financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, a Porter se consolidou como uma das maiores operadoras da família E2 no mundo.

"É uma grande satisfação ver o crescimento da frota desse cliente e poder conectar mais pessoas com nossas aeronaves, além de celebrar a sólida parceria com o BNDES no apoio às nossas exportações", disse.

*Com O Globo