BNDES anunciará mais US$ 750 milhões em captação externa, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira, 27, que o banco vai anunciar na quarta-feira US$ 750 milhões em captação externa. Em coletiva de imprensa, o ex-ministro da Casa Civil falou em retomar os financiamentos internacionais do banco o que não pressiona o Tesouro, e revelou negociações com BID, JICA, KFW e banco dos Brics nesse sentido.

O que disse Mercadante

"Isso não pressiona o Tesouro, não pressiona o superávit primário, não precisa de recursos para equalizar. Agricultura exporta US$ 160 bilhões, uma parte grande da agricultura tem recebíveis em dólar. Quando recebe em dólar, está protegido em uma linha indexada ao dólar", disse o presidente do BNDES em coletiva de imprensa após a cerimônia de lançamento do Plano Safra.

Mercadante anunciou que vai viajar à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos, de olho nos fundos soberanos para trazer mais financiamento ao País. Entre os recursos buscados, R$ 43 bilhões para infraestrutura, com parte disso para logística em parcerias público-privadas.