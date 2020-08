BID vai emprestar US$ 1 bi ao Brasil para custear auxílio e Bolsa Família

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou nesta quinta-feira que aprovou um empréstimo de 1 bilhão de dólares ao governo federal destinado a apoiar programas voltados para a população vulnerável e trabalhadores. Os recursos deverão ser usados para custear o auxílio emergencial, o programa de manutenção de empregos e o Bolsa Família.

O BID informou que 400 milhões de dólares devem ser destinados para o auxílio emergencial e estima que será suficiente para apoiar 1 milhão de pessoas por trimestre. Já o Bolsa Família deve receber 200 milhões de dólares para atender 475.000 famílias anualmente.

“O intuito é unir forças para que o Brasil responda à covid-19 de forma eficaz, mitigando os efeitos negativos da pandemia”, disse o BID em nota.

Os outros 400 milhões de dólares vão para o programa que visa a manutenção de empregos formais, que permitiu a redução de salários e a suspensão do contrato de trabalho de empregados com a contrapartida de uma compensação do governo. O BID estima que os recursos chegarão a 1 milhão de trabalhadores.

“Segundo estudos, cerca de 40% dos empregos no Brasil (37 milhões de pessoas) estão concentrados em setores produtivos vulneráveis ​​à pandemia. Garantir a renda para pessoas pobres e vulneráveis ​​em meio à crise do covid-19 é um dos caminhos para ajudar as famílias a manter níveis mínimos de bem-estar.”

O empréstimo tem um prazo de amortização de 25 anos, com período de carência de cinco anos e meio. A taxa de juro é baseada na London Interbank Offered Rate (Libor), uma taxa que varia diariamente e é usualmente utilizada em empréstimos entre bancos internacionais.