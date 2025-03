BID planeja aumentar recursos para US$ 38 bilhões com apoio do setor privado na América Latina

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) planeja aumentar o volume de recursos para financiamento de iniciativas na América Latina e Caribe, passando dos atuais US$ 25 bilhões para US$ 38 bilhões em 2030, afirmou Ilan Goldfajn, presidente do órgão multilateral de fomento, na abertura da Reunião Anual do BID, realizada em Santiago, no Chile.

Aumento de US$ 13 bilhões em recursos

Ao todo, o BID planeja um aumento de US$ 13 bilhões em recursos, sendo que a maior fatia, ou US$ 8 bilhões, virão através do BID Invest, braço privado do banco. Goldfajn, ex-presidente do Banco Central do Brasil, destacou que o investimento privado tem sido um impulsionador crucial na captação de recursos para os países da região.

— "O investimento privado é hoje um grande driver de investimento na América Latina. Não há outra forma de avançar em tantos desafios de desenvolvimento porque há um gap de recursos em que temos de trabalhar," explicou Goldfajn.

BID Impact+ e a estratégia de escalabilidade

A nova estratégia do banco, chamada BID Impact+, foi lançada no ano passado com o objetivo de aumentar o impacto das ações de desenvolvimento e escalar os resultados alcançados. Goldfajn explicou que o banco está colaborando com organizações da sociedade civil para mapear os desafios de cada país, oferecendo soluções mais eficazes.

O BID Invest também aprovou um aumento de capital de US$ 3,5 bilhões para investimentos no setor privado, o que mais que dobra o capital disponível para projetos dessa natureza.

Enfrentando desafios regionais

Durante o evento em Santiago, Goldfajn abordou também os principais desafios enfrentados pela região, como o crime organizado. O BID, conforme destacou, recentemente criou uma aliança para a segurança e o desenvolvimento.

— "Segurança é um problema transnacional na região, e está em nosso DNA formular soluções para enfrentá-lo," afirmou o presidente do BID.

O foco do BID está em promover um desenvolvimento sustentável, com ênfase no combate à desigualdade socioeconômica, visando inclusão.

Importância do investimento privado na América Latina

Goldfajn enfatizou a importância do apoio do setor privado para o desenvolvimento da América Latina, destacando que, sem esse apoio, os países da região não conseguiriam enfrentar os desafios econômicos de forma eficaz.

Além disso, o banco está comprometido com a promoção de iniciativas que combinem sustentabilidade ambiental e inclusão social como pilares para a transformação econômica da região.