BCE não irá responder a episódios temporários na inflação, diz Lagarde

O Banco Central Europeu não irá responder a episódios temporários na inflação e vai impedir a alta dos rendimentos se eles se anteciparem à recuperação econômica, disse nesta quinta-feira a presidente do BCE, Christine Lagarde.

Repetindo a orientação do banco, Lagarde disse que as compras de títulos do BCE serão realizadas para garantir condições de financiamento "favoráveis" e que as autoridades vão avaliar o aumento da inflação neste ano já que ela se deve principalmente a fatores isolados.

Lagarde acrescentou que a Europa deve registrar um impulso modesto com o pacote de estímulo fiscal nos Estados Unidos, mas que implementar suas próprias medidas, já definidas no ano passado, é determinante para a recuperação.

Exportações e importações

As exportações da zona do euro caíram 2,8% em janeiro ante dezembro de 2020, enquanto as importações diminuíram 1,3% no período, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Já o superávit da balança comercial da zona do euro diminuiu de 27,5 bilhões de euros em dezembro para 24,2 bilhões de euros em janeiro, também no cálculo com ajustes sazonais.