BCE: juros precisam ficar altos por tempo suficiente para inflação voltar à meta, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou nesta quarta-feira, 4, que os juros da zona do euro terão de permanecer em níveis elevados por tempo suficiente para trazer a inflação de volta à meta oficial.

O que disse Lagarde?

"Com base na nossa avaliação atual, consideramos que as principais taxas de juros do BCE atingiram níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, contribuirão de forma substancial para a volta oportuna da inflação à nossa meta de médio prazo", disse Lagarde, em vídeo pré-gravado para conferência do BCE sobre política monetária.

Desde julho do ano passado, o BCE aumentou seus juros em 4,5 pontos porcentuais, ao longo de 10 reuniões consecutivas. Em setembro, a taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro estava em 4,3%, segundo dados preliminares.