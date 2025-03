BCE alerta que tarifas de Trump podem reduzir crescimento da Europa em 0,3 ponto percentual

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou nesta quinta-feira, 20, que a imposição de tarifas de 25% pelos Estados Unidos sobre as importações europeias poderia reduzir o crescimento da zona do euro em até 0,3 ponto percentual no primeiro ano, além de aumentar a inflação.

Se a UE responder aumentando também as tarifas sobre as importações americanas, esse impacto aumentaria para aproximadamente meio ponto percentual, acrescentou a presidente do BCE, que destacou que essas estimativas estão sujeitas a uma "considerável incerteza".

Nesse cenário, além disso, a perspectiva de inflação seria "significativamente mais incerta", e o BCE calcula que, a curto prazo, as represálias da UE e uma taxa de câmbio do euro mais fraca - resultante da menor demanda de produtos europeus nos EUA - "poderiam elevar a inflação em cerca de meio ponto percentual".