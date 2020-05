BC se vê muito bem preparado para intervir no câmbio, diz diretor

O Banco Central avalia ter as ferramentas necessárias para intervir no câmbio em caso de disfuncionalidades no mercado via swaps, reservas e linhas, e não considera ser necessário outro instrumento para tanto, afirmou nesta sexta-feira o diretor de Política Econômica da autarquia, Fabio Kanczuk.

“A gente se vê muito bem preparado pelo próprio estoque de reservas, e isso deve ser super claro, para conseguir resolver esse tipo de problema (de disfuncionalidade no câmbio). Não é necessário algum outro instrumento”, disse ele, em live promovida pelo banco UBS.

Questionado sobre o efeito do repasse cambial (pass through) na inflação, ele frisou que o BC vê esse ponto como premente. Se em outros momentos a queda das commodities cancelou esse efeito cambial, Kanczuk ressaltou que nas últimas semanas houve comportamento “bem distinto”, com alta de commodities.

“Leitura do Copom (Comitê de Política Monetária) é que ‘pass through’ está vivo, controlado pelas commodities, e a gente sempre tem que levar isso em consideração quando pensa em política monetária”, afirmou.