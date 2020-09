O Banco Central lançou nesta quarta-feira, 2, a nova nota de R$ 200, que vem com a imagem do lobo-guará.

“A nova cédula passa a ter valor legal a partir de hoje, e vai entrar em circulação à medida em que houver demanda”, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em cerimônia de lançamento da nota.

A justificativa da autoridade monetária para uma nova nota de valor mais alto é o aumento da demanda durante a pandemia, com a distribuição de auxílios emergenciais.

zoom_out_map 1 /9 Nova nota de 200 reais (Banco Central/Divulgação)

zoom_out_map 2 /9 Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mostra a cédula (Raphael Ribeiro/BCB/Divulgação) Lançamento da cédula de R$ 200Brasília, 02/09/2020. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no lançamento da nova nota de R$ 200,00. Foto: Raphael Ribeiro/BCB

zoom_out_map 3 /9 Diretora Carolina de Assis Barros mostra a cédula (Raphael Ribeiro/BCB/Divulgação) Lançamento da cédula de R$ 200Brasília, 02/09/2020.Ddiretora de Administração, Carolina Barros, no lançamento da nova nota de R$ 200,00. Foto: Raphael Ribeiro/BCB

zoom_out_map 4 /9 Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a diretora Carolina de Assis Barros mostram a cédula (Raphael Ribeiro/BCB/Divulgação) Lançamento da cédula de R$ 200Brasília, 02/09/2020. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a diretora de Administração, Carolina Barros, no lançamento da nova nota de R$ 200,00. Foto: Raphael Ribeiro/BCB

zoom_out_map 5 /9 "Verso" da cédula de 200 reais (Banco Central/Divulgação)

zoom_out_map 6 /9 Frente e verso da cédula de 200 reais (Banco Central/Divulgação)

zoom_out_map 7 /9 "Frente" da cédula de 200 reais (Banco Central/Divulgação) nota 200 reais

zoom_out_map 8 /9 "Verso" da cédula de 200 reais (Banco Central/Divulgação)

zoom_out_map 9/9 "Frente" da cédula de 200 reais (Banco Central/Divulgação)

“Diversos cenários de estresse foram modelados pela equipe econômica do BC e ficou claro que, se nenhuma medida incisiva fosse tomada, poderíamos sim ter falta de numerário. É dever do BC atuar para que isso não aconteça”, disse a Diretora de Administração do BC, Carolina de Assis Barros na abertura da cerimônia.

A decisão do Banco Central não foi motivada por uma queda no poder de compra da população, nem com aumento da inflação, dois motivos que costumam motivar países a imprimirem notas maiores, segundo a diretora

A necessidade durante a pandemia, segundo a diretora, foi calculada em um adicional de R$ 105,9 bilhões em valor financeiro adicional, que precisaria ser gerado em 5 meses. De agosto a dezembro, já não teria um ano completo para gerar esse valor financeiro.