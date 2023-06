BC da Rússia decide manter taxa básica de juros em 7,50%, mas diz não descartar elevá-la

O Banco Central da Rússia decidiu nesta sexta-feira, 9, manter sua taxa básica de juros em 7,50% ao ano. Em comunicado, a instituição comenta que a atividade econômica local cresce mais que o previsto em abril, com melhora na demanda doméstica. Mas a inflação também continua a crescer e as expectativas para ela seguem elevadas, diz também o texto

O que diz o BC russo?

O BC russo afirma que a aceleração de gastos fiscais, a deterioração nos termos do comércio com o exterior e a situação no mercado de trabalho seguem como riscos que podem levar a mais inflação. "O balanço geral de riscos à inflação se voltou ainda mais para cima", alerta o texto.

O comunicado ressalta que, diante das pressões "gradualmente crescentes na inflação", o BC deixa em aberto a "perspectiva de elevar a taxa básica nas próximas reuniões", para estabilizar a inflação perto de 4% em 2024 e adiante.