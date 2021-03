BC: Brasil tem déficit em transações correntes de US$2,326 bi em fevereiro

O Brasil registrou déficit em transações correntes de 2,326 bilhões de dólares em fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.

Com isso, o déficit em 12 meses passou a 0,48% do Produto Interno Bruto (PIB), ante 0,64% do PIB em janeiro.

A expectativa em pesquisa da Reuters com analistas era de um déficit de 2,4 bilhões de dólares.

Por sua vez, os investimentos diretos no país (IDP) alcançaram 9,007 bilhões de dólares, acima da expectativa no mercado de 6,1 bilhões de dólares.

Para o mês de março, o BC projetou um déficit em transações correntes de 1,3 bilhão de dólares e IDP de 7,0 bilhões de dólares.

Até o dia 23 deste mês, o fluxo cambial ficou positivo em 1,213 bilhão de dólares, disse ainda o BC.