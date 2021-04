Batalha da China com fluxos de capital está mais forte que nunca

Em 2020, as iniciativas da China para atrair fundos estrangeiros finalmente foram recompensadas. Investidores de Nova York a Londres correram para comprar ações e títulos chineses, consolidando a posição do país no cenário global.

Contra a economia global destroçada e com estímulos sem precedentes liberados pelos bancos centrais, a resiliência da China ao coronavírus e seus ativos de maior rendimento pareciam atraentes. O resultado foi um aumento de 62% nas posições estrangeiras de ações locais na comparação anual, para 3,4 trilhões de yuans (US$ 520 bilhões); um aumento de 47% no mercado de títulos, para 3,3 trilhões de yuans; e o melhor trimestre da moeda chinesa em mais de uma década. Investidores estrangeiros compraram outros US$ 53,5 bilhões em títulos de dívida chinesa em janeiro e fevereiro deste ano, segundo a Gavekal Dragonomics.

Mas esse fluxo - e influência - agora cria uma dor de cabeça para o Partido Comunista. A China há muito tempo mostra obsessão sobre os riscos representados pelos fluxos de capital, especialmente após a desvalorização cambial desordenada em 2015, razão pela qual autoridades mantêm controles rígidos sobre o dinheiro que entra e sai do país. A escala das entradas aumenta o risco de bolhas de ativos na China, que estourariam caso o capital começasse a escapar.

“No momento em que essa demanda se tornar grande demais para administrar e começar a pressionar a estabilidade financeira - ou criar uma ameaça ou risco para a estabilidade financeira - ela será contida”, disse Paola Subacchi, professora de economia internacional no Instituto de Políticas Globais Queen Mary - Universidade de Londres e autora de ‘The People’s Money: How China Is Building a Global Currency.’

A presença estrangeira nos mercados de capitais da China moderna nunca foi tão grande: nos últimos anos, o governo chinês criou canais para permitir a entrada de fundos, abrindo links de negociação de ações e títulos por meio de Hong Kong e pressionando pela inclusão de ativos denominados em yuans nos principais índices globais. A abrangente meta era ajudar a tornar os mercados mais eficientes e poderosos. Instituições como fundos de pensão dariam estabilidade a uma bolsa dependente de especuladores, ao mesmo tempo em que aumentariam a liquidez em um mercado de títulos soberanos moribundos.

Depois das fortes entradas no passado, a China volta a se preocupar com oscilações dos fluxos de capital. As expectativas de forte crescimento da economia dos EUA começaram a elevar os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, encolhendo o prêmio oferecido pela dívida chinesa em cerca de 1 ponto percentual em relação a um recorde em novembro. Essas expectativas também impulsionam o dólar e punem o yuan, que em março perdeu cerca de 1,3%. O índice acionário CSI 300 acumula queda superior a 10% em relação à máxima deste ano.