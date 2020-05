Bank of America passa a ver queda de 7,7% do PIB brasileiro em 2020

O Bank of America piorou sua estimativa para o desempenho da economia brasileira em 2020 e passou a ver contração do PIB de 7,7% neste ano, ante expectativa anterior de queda de 3,5%, conforme relatório com data desta quarta-feira.

A revisão ocorreu, segundo o banco, em meio a medidas “prolongadas” de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus e a dados econômicos “piores que o esperado.”

O BofA elevou a 5,85 reais a projeção para o dólar ao fim do ano, ante prognóstico anterior de 5,20 reais, devido à “acentuada deterioração do cenário econômico e político nas últimas semanas, bem como à extrema flexibilização monetária.”

Previsão oficial

Nesta quarta-feira, o governo federal revisou a previsão de queda do PIB brasileiro para -4,7% neste ano. No entanto, a queda pode ser ainda mais forte, de cerca de 6%, dependendo do tempo que durar o isolamento social no país, segundo o subsecretário de Política Macroeconômica, Vladimir Kuhl Teles.