Bancos da zona do euro devem manter reservas de capital, alerta vice-presidente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta quarta-feira, 2, que os bancos da zona do euro precisam manter reservas de capital para preservar sua "razoável boa forma", que foi constatada em teste de estresse conduzido pelo BCE em parceria com a Autoridade Bancária Europeia (EBA, pela sigla em inglês).

"Formuladores de políticas devem se concentrar em preservar a resiliência dos bancos para fortalecer a estabilidade macroprudencial em momentos de incerteza econômica", afirmou Guindos, em artigo publicado hoje no blog do BCE. "Isso garantiria que reservas de capital suficientes estejam disponíveis caso ocorram perdas generalizadas."

Pagamento de dividendos

No mesmo artigo, Guindos defendeu que os bancos europeus mantenham postura "prudente" em relação a pagamentos de dividendos, como forma de se resguardar em eventuais quadros de adversidade.