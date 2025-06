Banco Mundial reduz para 2,3% previsão de crescimento global em 2025 devido à guerra comercial

O Banco Mundial (BM) reduziu em quatro décimos de ponto percentual sua previsão de crescimento econômico global para 2025, para 2,3%, devido ao impacto da guerra comercial, um conflito que afetará especialmente os Estados Unidos entre os países desenvolvidos, com um corte de nove décimos de ponto percentual em sua perspectiva.

Excluindo as recessões globais, o crescimento projetado seria o mais baixo em 17 anos (desde 2008), afirmou o BM em seu relatório de perspectivas globais divulgado nesta terça-feira.

O aumento das tensões comerciais e a incerteza política levaram o BM a reduzir as previsões de crescimento para quase 70% das economias.

Até 2026, o órgão espera que a economia mundial cresça 2,4%, três décimos abaixo de sua previsão anterior.

O BM não previu uma recessão global, mas ressaltou que, se as previsões para os próximos dois anos se concretizarem, o crescimento global médio nos primeiros sete anos da década será o mais lento de qualquer década desde os anos 1960.

O ritmo médio de crescimento do comércio global foi ainda mais desacelerado devido à guerra comercial dos EUA e está em 2,6% nesta década, metade do que era há 20 anos, apontou o relatório.

A queda no investimento em face da incerteza comercial leva o BM a acreditar que os EUA crescerão 1,4% este ano, nove décimos de ponto percentual a menos do que o previsto em janeiro.

Para 2026, espera-se um crescimento de 1,6%, uma queda de quatro décimos de ponto percentual.

Impacto global das tensões comerciais: economias mais pobres serão as mais afetadas

A zona do euro e o Japão crescerão 0,7% em 2025, três e cinco décimos de ponto percentual a menos, respectivamente, do que na previsão anterior.

Em 2026, eles crescerão 0,8%, quatro décimos a menos (zona do euro) e um décimo (Japão).

O relatório destacou que os países pobres “sofrerão mais” porque, além da desaceleração global, terão menos condições de reduzir a diferença em termos de PIB per capita com as grandes economias em um cenário marcado pelo aumento acelerado de sua população, pela piora de seus balanços fiscais e pela queda no preço das matérias-primas.

Nessa situação, o BM considerou que em 2027 o PIB per capita das economias desenvolvidas retornará aos níveis pré-pandemia de covid-19. Por outro lado, as economias mais pobres ainda registrarão uma queda de 6% em relação a 2019.

“Com exceção da China, essas economias podem levar cerca de duas décadas para recuperar as perdas econômicas da década de 2020”, frisou o relatório. A previsão é de que o PIB da China cresça 4,5% este ano e 4% em 2026, sem alterações em relação a janeiro.

O BM prevê que o crescimento da América Latina e do Caribe este ano será o menor entre todas as regiões emergentes e em desenvolvimento, com um crescimento combinado do PIB de 2,3%, dois décimos de ponto percentual a menos do que o estimado em janeiro.

Desafios para as economias em desenvolvimento

“O problema é a diferença no PIB per capita”, disse o economista-chefe do BM, Indermit Gill, além de enfatizar que “além da Ásia, as regiões em desenvolvimento estão atualmente sem desenvolvimento”.

O relatório destacou que o crescimento do emprego continua a ficar atrás dos altos níveis de crescimento populacional em regiões como África e Oriente Médio.

No entanto, Gill disse que a tendência atual pode ser revertida com danos “limitados” se boas políticas, a começar pelas que afetam o comércio, forem postas em prática e, se isso for feito com agilidade, poderá ser visto “o crescimento (global) na segunda metade do ano”.

O saneamento dos saldos fiscais e a aceleração da criação de empregos são novamente duas das tarefas pendentes para melhorar a saúde da economia global de que fala o BM, cujo relatório destacou que a tarefa mais urgente é a reconstrução das relações comerciais.

Gill destacou que as regras do comércio mundial “precisam ser atualizadas”, que uma maior liberalização comercial não deve ocorrer somente com os EUA, mas também com outros países, e que as negociações sobre tarifas são apenas um “ponto de partida” que deve ser seguido por negociações sobre barreiras não tarifárias ou taxas de câmbio.