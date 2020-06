Banco Mundial prevê retração de 8% para economia do Brasil em 2020

O Banco Mundial estima que a economia brasileira vai encolher 8% em 2020 por causa das medidas de mitigação à pandemia do covid-19, da queda acentuada do investimento e dos preços das commodities, segundo relatório divulgado nesta segunda-feira.

“Uma esperada recuperação para um crescimento de 2,2 por cento em 2021 é baseada na suposição de uma redução constante dos fatores que pesaram sobre a atividade em 2020, assim como uma retomada da agenda de reforma tributária e de ambiente de negócios que foi colocada em espera de forma a dar prioridade à resposta ao Covid-19”, afirmou o Banco Mundial em seu relatório Perspectivas Econômicas Globais.

O Banco Mundial também disse que o coronavírus fará com que a produção econômica global contraia 5,2% em 2020, alertando que sua previsão será revisada para baixo se a incerteza sobre a pandemia e as paralisações das empresas persistirem por mais tempo.

Em seu relatório Perspectivas Econômicas Globais, o Banco Mundial disse que as economias avançadas devem encolher 7,0% em 2020, enquanto as emergentes sofrerão um recuo de 2,5%, as primeiras desde que os dados agregados foram disponibilizados em 1960.

Com base no PIB per capita, a contração global será a mais profunda desde 1945-46. As estimativas atualizadas mostram mais danos à economia do que as projeções divulgadas em abril pelo Fundo Monetário Internacional, que previu contração global de 3,0% em 2020.