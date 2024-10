Banco Mundial melhora projeção do PIB do Brasil para 2,8% em 2024

O Banco Mundial projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,8% este ano e 2,2% em 2025, segundo o relatório de Perspectivas Econômicas Globais divulgado nesta quarta-feira, 9. A previsão anterior, feita em junho, era de 2%.

Para o ano de 2026, o Banco Mundial estima um crescimento de 2,3% para o Brasil, um número que acompanha a média da região. De acordo com a instituição, a América Latina e o Caribe (ALC) crescerão 1,9% em 2024 e 2,6% em 2025. Essas taxas estão entre as mais baixas globalmente, refletindo os gargalos estruturais persistentes na região.

Contexto global e inflação

O relatório destacou que a recente decisão do Federal Reserve dos EUA de reduzir as taxas de juros poderá aliviar a pressão inflacionária na região. O Brasil, segundo o Banco Mundial, está "no caminho" para atingir sua meta de inflação em 2024.

Desafios com a Previdência e a dívida pública

Em coletiva, o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, William Maloney, destacou a preocupação com o aumento dos gastos previdenciários no Brasil.

“O problema no Brasil são os gastos de aposentadoria. Com o envelhecimento da população, isso pode gerar estresse fiscal na região. A dívida do Brasil subiu no último ano, e nós preferíamos que isso estivesse indo na direção oposta”, afirmou Maloney.

É essencial que o Brasil encontre formas de conter esse aumento nos gastos previdenciários para evitar o agravamento do cenário fiscal.