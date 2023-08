Banco da China estabelece primeira conta interbancária transfronteiriça em yuan na Ásia Central

A filial de Shaanxi do Banco da China alcançou um marco histórico ao inaugurar a primeira conta interbancária transfronteiriça em Renminbi (RMB) na região da Ásia Central. A instituição financeira chinesa firmou uma parceria estratégica com o renomado Turon Bank, sediado no Uzbequistão, para concretizar esse passo pioneiro.

O acordo feito em 21 de agosto, tem o potencial de revolucionar a dinâmica econômica entre a China e os países da Ásia Central, com destaque para o Uzbequistão. A nova conta interbancária facilitará a liquidação e a compensação de diversas transações, incluindo operações de conta corrente e de capital, intercâmbio de RMB, financiamento de contas e a liquidação de títulos interbancários.

O Banco da China, uma das principais instituições financeiras do país, pretende ir além da criação dessa conta interbancária. Sua filial em Shaanxi planeja alavancar essa iniciativa para estabelecer canais de compensação em RMB, desenvolver cenários versáteis para o uso da moeda e identificar oportunidades de investimento promissoras. O plano inclui expandir rapidamente esses serviços para os países da Ásia Central, promovendo um ambiente econômico propício para negócios e cooperação.

Ao proporcionar uma gama completa de serviços, desde a facilitação de acesso ao mercado até transações de câmbio e reconciliação, a filial de Shaanxi do Banco da China destaca sua liderança em soluções transfronteiriças em RMB. Desde o ano de 2021, a instituição registrou um volume de liquidação que ultrapassou a marca de 32 bilhões de yuans (US$ 4,42 bilhões), abrangendo uma extensa rede que alcança regiões na Ásia, Europa, África e Américas.

A abertura desta conta RMB transfronteiriça é uma demonstração tangível do comprometimento da China em fomentar parcerias financeiras estratégicas com outras nações. À medida que o Banco da China trabalha em conjunto com o Turon Bank para potencializar essa nova conta, ele está, simultaneamente, promovendo o crescimento econômico sustentável e a conectividade global.