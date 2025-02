Banco Central tem lucro de R$ 270,9 bi em 2024; parte do valor será repassado ao Tesouro Nacional

O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou, nesta quinta-feira, 27, o balanço financeiro de 2024, apresentando um resultado positivo de R$ 270,9 bilhões. O Conselho Monetário Nacional (CMN), também hoje, aprovou o balanço do órgão no ano passado.

Esse valor foi alcançado principalmente devido às operações com reservas internacionais e derivativos cambiais, que renderam R$ 242,8 bilhões. Além disso, outras operações financeiras contribuíram com R$ 28,1 bilhões.

De acordo com a legislação vigente (Lei nº 13.820/2019), o Banco Central destinou R$ 242,8 bilhões para a reserva de resultados, um fundo interno usado para cobrir perdas futuras. Já os R$ 28,1 bilhões restantes serão repassados ao Tesouro Nacional dentro de até 10 dias úteis.