Banco Central revisa PIB deste ano de 1,2% para 2%

“A projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 passou de 1,2%, no Relatório de Inflação anterior, para 2,0% neste Relatório, em razão da surpresa positiva no primeiro trimestre”, diz o BC.

A atividade econômica apresentou crescimento 1,9%, superando amplamente as expectativas. O resultado foi impulsionado, sobretudo, pelo desempenho do setor agropecuário.

Apesar da estimativa positiva do BC, a projeção continua refletindo cenário de desaceleração da atividade econômica. No ano passado, a alta do PIB foi de 2,9%.

A revisão de PIB de 2023 para 2% também está abaixo da projeção do mercado financeiro, que está apostando em alta de 2,18%, conforme o último boletim Focus, que reúne análise de aproximadamente 160 instituições.

Inflação

Ainda no relatório divulgado hoje, o Banco Central classificou como "surpresa baixista" a desaceleração do nível de preços medido pelo IPCA nos últimos anúncios.

"O comportamento benigno recente nos preços atacados, tanto na parte de alimentos quanto na parte de industriais, sugere continuidade do movimento de arrefecimento da inflação nos próximos meses, considerando as variações na margem", diz trecho do documento.

É esse cenário que permitiu ao Banco Central indicar corte na taxa básica de juros na próxima reunião em agosto. Foi a primeira sinalização de queda na Selic desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.