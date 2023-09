Banco Central divulga Relatório Trimestral de Inflação (RTI) nesta quinta

O Banco Central (BC) divulga nesta quinta-feira, 28, o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Os dados serão publicados às 8h, no site da autarquia. O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Abry Guillen, apresentará o documento, em coletiva à imprensa, às 11h.

Na sequência, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, dará entrevista coletiva à imprensa, sobre a condução da política monetária. Em audiência pública nesta quarta-feira, 27, Campos Neto, afirmou que o processo de desinflação está em curso no Brasil, mas sinalizou que o processo de queda de juros precisa ser feito com cautela.

Resultado do Tesouro Nacional de agosto

Também nesta quinta, o Ministério da Fazenda divulgará o Resultado do Tesouro Nacional (RTN). O material será publicado às 14h30 pela pasta. O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, comentará os dados em coletiva no auditório do edifício sede do Ministério da Fazenda, às 15h00.

Como mostrou a EXAME, a Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento projetou uma leve melhora na projeção para o déficit nas contas públicas de 2023. Segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º bimestre, a estimativa de rombo caiu de R$ 145,4 bilhões (1,4% do PIB) para 141,4 bilhões (1,3% do PIB).