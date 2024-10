Banco Central da China cria linha de swap de US$ 70,6 bilhões para estimular economia

O Banco Popular da China (PBC), o banco central, anunciou nesta quinta-feira, 10, o lançamento de uma linha de swap de 500 bilhões de yuans (US$ 70,61 bilhões). A medida permite que instituições financeiras elegíveis usem ativos como garantias para obter liquidez, enquanto o banco central inova uma nova ferramenta de política monetária estrutural para fortalecer o mercado de capitais do país.

Para impulsionar o desenvolvimento saudável e estável do mercado de capitais, o PBC decidiu estabelecer a Securities, Funds, and Insurance Companies Swap Facility (SFISF), conforme comunicado disponível no site do banco.

Uso de ativos de alta liquidez

Esta linha permite que empresas de valores mobiliários, fundos e seguradoras elegíveis troquem suas participações em títulos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e ações do Índice CSI 300. Esses ativos podem ser usados como garantias para obter títulos de alta liquidez, como títulos do governo e títulos do banco central junto ao PBC, de acordo com o comunicado.

A escala inicial da linha de swap está estabelecida em 500 bilhões de yuans, mas poderá ser ampliada no futuro com base nas condições de mercado, de acordo com o PBC.

A partir desta quinta-feira, as instituições financeiras elegíveis já podem enviar suas solicitações para participar.

Nova ferramenta de política monetária

O governador do PBC, Pan Gongsheng, revelou a nova ferramenta durante uma coletiva de imprensa em Pequim no dia 24 de setembro. Segundo Pan, a linha de 500 bilhões de yuans pode ser ampliada:

“Se os 500 bilhões de yuans iniciais forem bem-sucedidos, uma segunda linha de 500 bilhões poderá seguir, e até uma terceira. Acredito que isso seja possível, estamos abertos a essa possibilidade. Os fundos obtidos só podem ser usados para investir no mercado de ações”, afirmou Pan.

Impacto no sentimento do mercado

O sentimento do mercado melhorou significativamente com o anúncio de medidas políticas do governo chinês, incluindo estímulos monetários e apoio ao mercado imobiliário, para impulsionar a recuperação da economia. O volume combinado das bolsas de Xangai e Shenzhen alcançou 3,45 trilhões de yuans na terça-feira, superando os 2,59 trilhões de yuans registrados em 30 de setembro, estabelecendo um novo recorde.

“Temos plena confiança em alcançar as metas anuais para o desenvolvimento econômico e social, bem como garantir um crescimento sustentado e saudável”, declarou Zheng Shanjie, chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, na terça-feira.

O fortalecimento da economia chinesa se alinha a esforços coordenados para estabilidade financeira e crescimento de longo prazo, conforme ressaltado pelas lideranças econômicas do país.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global