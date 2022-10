Banco central chinês mantém juros estáveis, sinalizando política monetária inalterada

O banco central da China manteve suas principais taxas de juros estáveis nesta segunda-feira, 17, o que pode significar o mesmo padrão de manutenção para as taxas de empréstimo de referência no final deste mês.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) injetou 500 bilhões de yuans (US$ 69,6 bilhões) de liquidez por meio de sua linha de crédito de médio prazo, de acordo com um comunicado oficial em seu site. O MLF tem taxa de juros de 2,75%, inalterada em relação à última operação, e prazo de um ano.

O BC chinês também injetou 2 bilhões de liquidez yuans por meio de seus acordos de recompra reversa de sete dias a uma taxa de juros de 2%. A taxa também foi a mesma da última operação.

A manutenção das taxas de juros sinaliza que as taxas de empréstimo de referência da China, que são precificadas pelas taxas MLF controladas pelo PBOC, serão mantidas estáveis neste mês. O PBOC divulgará as taxas de empréstimo de referência na quinta-feira.

Ao contrário dos bancos centrais ocidentais, o PBoC vem afrouxando sua postura monetária este ano, cortando os juros e liberando liquidez no sistema de financiamento para estimular uma economia chinesa em desaceleração. Muitos economistas disseram que a rápida desvalorização do yuan pode diminuir o ritmo de flexibilização do banco central, pois pode desencadear mais saídas de dinheiro e aumentar a pressão de desvalorização da moeda.

