Balança: Superávit na 3ª semana de setembro foi de US$ 1,506 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,506 bilhão na terceira semana de setembro (de 14 a 20). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 21, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,357 bilhões e importações de US$ 2,851 bilhões.

Houve queda de 1,3% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 8,4% em agropecuária, de 28% na indústria extrativa e queda de 14,3% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram queda de 25,6%, com recuo de 25,6 %em produtos da indústria de transformação, de 37,4% em indústria extrativa e de 37,4% em agropecuária.

No mês de setembro, a balança tem superávit US$ 4,794 bilhões até o dia 20, com exportações de US$ 12,396 bilhões e importações de US$ 7,602 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 41 075 bilhões, 26,1% a mais do que no mesmo período do ano passado. O valor é resultado de exportações de US$ 150,717 bilhões (-6,2%) e importações de US$ 109,642 bilhões (-13,7%).