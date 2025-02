Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 2,1 bilhões em janeiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 2,1 bilhões em janeiro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta sexta-feira, 7. O resultado representa uma queda de 65,1% em relação a janeiro de 2023, quando houve um superávit recorde de US$ 6,2 bilhões para o período.

Em janeiro, as exportações somaram US$ 25,18 bilhões, enquanto as importações totalizaram US$ 23 bilhões. Esse foi o pior saldo comercial para um mês de janeiro desde 2022, quando o Brasil registrou um déficit de US$ 59 milhões.

Exportações da agropecuária e da indústria extrativa recuam

Segundo o governo, o principal impacto na balança comercial veio da queda nas exportações da agropecuária, que recuaram 10,1%, totalizando US$ 3,79 bilhões em janeiro. O setor de indústria extrativa também registrou queda, de 13,6%, somando US$ 7,07 bilhões. Já a indústria de transformação teve um leve crescimento de 0,1%, com US$ 14,18 bilhões exportados.

O MDIC aponta que a retração nas exportações do setor agrícola foi puxada principalmente pela queda na venda de trigo e centeio (-39%), milho (-29,9%) e soja (-70,1%).

Principais produtos exportados em janeiro

Os óleos brutos de petróleo, o minério de ferro e o café não torrado lideraram a pauta de exportações do Brasil. Confira os principais produtos e seus desempenhos:

Óleos brutos de petróleo : US$ 4,47 bilhões (-8,3%)

: US$ 4,47 bilhões (-8,3%) Minério de ferro : US$ 2,19 bilhões (-22%)

: US$ 2,19 bilhões (-22%) Café não torrado : US$ 1,32 bilhão (+79,4%)

: US$ 1,32 bilhão (+79,4%) Celulose : US$ 1,01 bilhão (+44,2%)

: US$ 1,01 bilhão (+44,2%) Açúcares e melaços: US$ 995 milhões (-42%)

China reduz compras do Brasil; Argentina aumenta

Apesar de continuarem sendo os principais parceiros comerciais do Brasil, China e Macau reduziram suas importações em 29,7%. Em contrapartida, a Argentina ampliou as compras de produtos brasileiros em 58%. Veja os principais destinos das exportações brasileiras: