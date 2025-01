Reajuste do salário mínimo em 2025 incrementará R$ 125,4 bilhões na economia, aponta Dieese

O reajuste do salário mínimo em 2025 injetará R$ 125,4 bilhões na economia brasileira, aponta cálculos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, instituto vinculado ao movimento sindical) divulgados nesta sexta-feira, 3.

A nota técnica do Dieese destaca que 59,9 milhões de brasileiros têm rendimentos vinculados ao salário mínimo. Estima-se que o novo valor proporcionará um incremento de R$ 81,5 bilhões na renda da população e R$ 43,9 bilhões na arrecadação de impostos sobre o consumo.

O estudo também destaca que o ganho real, ou seja, o aumento acima da inflação, será de 2,5% em 2025, abaixo do ganho real de 5,77% registrado no ano anterior. Segundo o Dieese, a política de valorização do salário mínimo, com reajustes acima da inflação, ajuda a reduzir desigualdades salariais entre homens e mulheres, negros e não negros e entre as diferentes regiões do país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que eleva o salário mínimo de R$ 1.418 para R$ 1.518, representando uma alta nominal de 7,5%. O novo valor segue a regra sancionada por Lula, que vincula o reajuste à inflação e ao crescimento do PIB de dois anos antes, com limite de até 2,5%.

O piso salarial também é utilizado como referência para benefícios sociais, como aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Segundo o governo, a expectativa é economizar R$ 110 bilhões até 2030 com a nova regra, sendo R$ 2 bilhões em 2025.

Em 2023, o governo aplicou a regra anterior de valorização do salário mínimo, que considerava integralmente o crescimento do PIB de dois anos antes. Sob essa regra, o salário mínimo para 2025 seria de R$ 1.528.

Tipo Número de Pessoas (mil) Valor Adicional da Renda Anual - R$ (b) Arrecadação Tributária Adicional R$ (c) Beneficiários do INSS 28.145 38.784.391.516 20.904.787.027 Empregados 17.328 23.877.602.924 12.870.027.636 Conta própria 10.075 12.815.873.740 6.907.648.006 Trabalhadores Domésticos 4.044 5.573.134.790 3.003.919.749 Empregadores 332 422.474.448 227.713.727 Total 59.925 81.473.276.708 43.914.096.146

Qual será o valor do salário mínimo em 2025?

O salário mínimo em 2025 será de R$ 1.518

Quanto será o aumento do salário mínimo?

O reajuste será de 7,5%, que representa mais R$ 106 na renda dos trabalhadores.

Quando começa a valer o novo valor do salário mínimo?

Como entrará em vigor a partir do primeiro dia de janeiro, o novo valor começará a ser depositado no início de fevereiro.

Para que serve o salário mínimo e quando foi criado?

O salário mínimo no Brasil foi criado em 1936, durante o governo de Getúlio Vargas. Embora a legislação tenha passado por alterações ao longo do tempo, o salário mínimo continua a ser o valor mínimo que todos os trabalhadores devem receber por sua jornada de trabalho.

