Arrecadação federal soma R$ 216,7 bilhões em setembro

A arrecadação federal somou R$ 216,7 bilhões em setembro deste ano, segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira, 23.

O resultado de setembro representa uma alta real de 1,43% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação ao mês de agosto, equivale a um ganho real de 3,3%.

No acumulado do ano, a arrecadação chegou a R$ 2,1 trilhões, alta de 3,49% em relação ao mesmo período de 2024.

"Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório desde 2000 tanto para setembro quanto para o período acumulado", afirmou a Receita Federal em nota.

Destaques da arrecadação de setembro

A Receita Federal destacou que o IOF arrecadou R$ 8,4 bilhões, representando crescimento

real de 33,42% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

"Esse desempenho pode ser justificado pelas operações relativas à saída de moeda estrangeira e pelas operações de crédito destinadas a pessoas jurídicas, ambas decorrentes de recentes alterações na legislação", disse a Receita.

O IRRF-Capital apresentou uma arrecadação de R$ 10,5 bilhões, alta real de 10,21% em relação a setembro do ano passado. Esse desempenho decorre dos aumentos nominais de 15,04% na arrecadação do item “Aplicação de Renda Fixa (PF e PJ)”, de 12,57% na arrecadação do item “Fundos de Renda Fixa” e de 154,59% na arrecadação do item “Juros sobre Capital Próprio”.

Já a Receita Previdenciária teve arrecadação de R$ 58,1 bilhões, acréscimo real de 1,49%. Segundo a Receita Federal, esse resultado é explicado, em parte, pelo crescimento real de 6,66% da massa salarial. Outra explicação é o crescimento de 20,89% no montante das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária, em razão da Lei 13.670/18.