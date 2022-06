Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 165,3 bilhões em maio

A arrecadação federal em maio de 2022 somou R$ 165,3 bilhões, de acordo com dados da Receita Federal. Isso representa um avanço de 4,13% em relação ao mesmo mês do ano anterior, já descontada a inflação do período.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Fisco. O resultado é o melhor para o mês de maio em toda a série histórica, iniciada em 1995. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2022, a arrecadação federal somou R$ 908,5 bilhões, um crescimento de 9,75%, também o melhor desempenho para o período.

Mais uma vez, o desempenho do período está relacionado ao crescimento dos recolhimentos de IRPJ e CSLL.

Desde 2021, a arrecadação federal vem batendo recordes e o governo sustenta que esse aumento é estrutural, a despeito da preocupação com que alguns analistas veem esse cenário. O governo se fia no aumento da arrecadação para reduzir alguns tributos. O governo já promoveu rodadas de cortes na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto de Importação (II).

Em outra frente, para tentar brecar o avanço dos preços dos combustíveis, o governo zerou PIS e Cofins do diesel e gás de cozinha até o final do ano e pretende estender a ação para a gasolina, etanol e gás natural.

