Arrecadação de novembro é recorde para o mês, tem crescimento real de 11,21% e chega a R$ 209,2 bi No acumulado do ano, resultado também é recorde e totalizou R$ 2,391 trilhões, um aumento real de 9,82% na comparação com o mesmo período do ano passado

. (Joédson Alves/Agência Brasil)