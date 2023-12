Argentina: BC define nova taxa como juros de referência e a coloca em 100%

O banco Central da Argentina (BCRA) anunciou que irá determinar a taxa de passivos de 1 dia como sua taxa de referência da política monetária, agora em 100%, e não mais as Letras de Liquidez, conhecidas como Leliqs.

Ainda, a autoridade monetária apontou que sua principal ferramenta de absorção de excedentes monetários serão as operações de recompra passivas.

O BC também estabeleceu em 110% ao ano a taxa de juros mínima de prazo fixo. "Ao centralizar suas operações em um único instrumento, e ao ser sua taxa de política a única de referência se busca deixar os sinais da política monetária e fortalecer sua transmissão ao resto das taxas da economia", indicou o BC, em nota.

A mudança das Leliqs já era promessa de campanha do atual presidente do país, Javier Milei, que afirmou a taxa estava atualmente com preços muito baixos e retornos muito elevados. Antes da extinção, a taxa da Leliq estava em 133%.