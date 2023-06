Arcabouço fiscal: Pacheco anuncia quando análise deve começar no Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o texto do arcabouço fiscal, aprovado pela Câmara do Deputados no último dia 24, começará a ser analisado pelos senadores a partir do dia 12 de junho.

O novo regime fiscal passará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado antes de seguir para o plenário da Casa, sob relatoria de Omar Aziz (PSD-AM).

Feriado

Pacheco destacou que a próxima semana será mais curta por causo do feriado de Corpus Christi, no dia 8 de junho.

"Já na outra semana, semana do dia 12, é muito importante que se inicie os trabalhos na CAE. Votando na CAE, a gente leva imediatamente ao plenário para fazer a apreciação", disse.

Um encontro entre Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e demais líderes do Senado estava previsto para esta quinta-feira, mas foi cancelado por causa da votação da Medida Provisória de Reestruturação dos Ministérios. A reunião será remarcada.