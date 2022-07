Arábia Saudita adverte contra políticas ambientais 'pouco realistas'

As "políticas pouco realistas" para reduzir as emissões de CO2 podem alimentar uma "inflação excepcional" - disse o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, neste sábado (16), ao presidir uma cúpula entre os Estados Unidos e vários países árabes, em Jidá.

"A adoção de políticas pouco realistas para reduzir as emissões, excluindo as principais fontes de energia, provocará, nos próximos anos, uma inflação excepcional e um aumento dos preços da energia", disse o príncipe Mohammed ao presidente americano, Joe Biden, e aos líderes do Golfo.

“Os desafios ambientais que o mundo enfrenta hoje, em particular a mudança climática, exigem um tratamento realista e responsável para alcançar um desenvolvimento sustentável”, afirmou o príncipe, que defendeu uma "abordagem equilibrada".

Nesse sentido, pediu que "se continue a investir em combustíveis fósseis" para "atender à crescente demanda mundial".

Especialistas acreditam, porém, que essas energias são, em grande parte, responsáveis pelo aquecimento global.

