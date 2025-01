Bernard Appy: Serviços públicos, como energia elétrica, ficarão mais baratos após reforma tributária

A conta dos serviços de utilidade pública, como energia elétrica, tende a ficar mais barata após a reforma tributária, de acordo com o secretário-extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy.

Em entrevista nesta sexta-feira, 31, ao Macro em Pauta, da EXAME, Appy destacou que haverá uma redução da carga tributária de 34,4% para 28%, como vem estimando o governo a alíquota do Imposto de Valor Agregado (IVA). "E como o serviço é regulado, certamente vai ser repassado para a tarifa", afirmou.

As declarações do secretário ocorreram ao comentar as críticas do setor de saneamento básico, que ficou de fora dos 11 regimes específicos previstos no novo sistema de impostos do país por decisão da Câmara dos Deputados durante a tramitação da regulamentação no ano passado e prevê um aumento da conta de água.

Segundo Appy, a decisão de derrubar o regime específico pode ter impactos variados sobre as tarifas de água e esgoto. O efeito da nova alíquota sobre os preços dependerá do estágio dos investimentos em cada concessão.

No novo modelo, toda a carga tributária incidente sobre investimentos no setor passa a ser recuperada em crédito pelas empresas, desonerando de forma significativa novos projetos. Dessa forma, concessões em fase inicial, que ainda possuem investimentos em andamento, devem ser beneficiadas.

Ele explica que a recuperação dos créditos tributários e a remuneração financeira desses créditos tendem a compensar a elevação da alíquota, reduzindo o risco de aumento na tarifa para os consumidores.

Bernard Appy, Secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda (Leandro Fonseca/Exame)

"Hoje a empresa de saneamento tem um investimento muito pesado e tem tributos incidentes nesses investimentos que não são recuperados. No novo modelo todo o tributo incidente no investimentos será recuperado, [a reforma] desonera de forma relevante o investimento das empresas de saneamento, entoa em projetos em fase inicial, que ainda têm investimentos sendo feitos, a recuperação dos créditos e mais a remuneração financeira desses créditos, muito provavelmente compensa o efeito de elevação da alíquota e nesses casos não tenham um impacto sobre a tarifa", afirmou Appy.

Por outro lado, concessões mais antigas, em que os investimentos já foram realizados e, portanto, a recuperação tributária é limitada, podem sentir o impacto da nova alíquota. Nesses casos, é possível que haja um repasse para as tarifas, encarecendo o custo do serviço para os consumidores.

Apesar desse possível aumento, o responsável pela reforma destaca que o novo modelo de imposto também trará redução de custos em outros setores essenciais, como energia elétrica e telecomunicações.