Após nova alta da Selic, Brasil sobe uma posição e tem o 3º maior juro real do mundo; veja ranking

O Brasil subiu uma posição e tem o terceiro maior juro real do mundo após a nova alta da taxa básica de juros realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom), aponta levantamento compilado pelo economista Jason Vieira, da consultoria MoneYou.

O Banco Central (BC) subiu a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.). Com isso, a taxa chegou em 14,75% ao ano, na sexta alta consecutiva.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda.

Segundo o levantamento, a taxa de juros real brasileira ficou em 8,61%, atrás da Turquia, que encabeça o ranking, com taxa de 10,47%, da Rússia, com juro real de 9,17%. A Holanda tem o menor juro real entre os países do ranking, com -2,28%.

Entre os 40 países do levantamento, 42,5% mantiveram, enquanto 5% elevaram as taxas e 52,5% cortaram nas últimas respectivas reuniões.

No geral, entre 165 países, 68,48% mantiveram os juros, 3,64% elevaram e 27,88% cortaram.

Jason Vieira afirmou, em nota, que o movimento global de políticas de aperto monetário perdeu força, com apenas 6% dos países no mundo subindo juros. O economista diz que o contexto majoritário é de manutenção das taxas, porém, cortes ganharam força nos últimos meses.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Ranking País Ex ante 1 Turquia 10,47% 2 Rússia 9,17% 3 Brasil 8,61% 4 África do Sul 8,16% 5 Colômbia 4,63% 6 México 4,45% 7 Indonésia 4,15% 8 Argentina 3,92% 9 Índia 3,56% 10 Filipinas 3,49% 11 Tailândia 2,96% 12 Suécia 2,91% 13 Malásia 1,62% 14 China 1,53% 15 República Tcheca 1,49% 16 Hungria 1,44% 17 Israel 1,29% 18 Hong Kong 1,25% 19 Reino Unido 1,23% 20 Singapura 1,19% 21 Chile 1,15% 22 França 1,13% 23 Austrália 1,04% 24 Estados Unidos 0,40% 25 Coreia do Sul 0,32% 26 Polônia 0,19% 27 Itália -0,01% 28 Suíça -0,10% 29 Nova Zelândia -0,15% 30 Portugal 0,25% 31 Espanha 0,35% 32 Taiwan 0,33% 33 Japão -1,92% 34 Alemanha 0,37% 35 Grécia -0,64% 36 Bélgica -0,96% 37 Áustria -1,38% 38 Canadá -1,94% 39 Dinamarca -2,01% 40 Holanda -2,28%

Média Geral: 1,60%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo:

Ranking País Taxa Ano 1 Turquia 46,00% 2 Argentina 29,00% 3 Rússia 21,00% 4 Brasil 14,75% 5 Colômbia 9,00% 6 México 8,50% 7 África do Sul 8,25% 8 Hungria 6,50% 9 Índia 6,25% 10 Indonésia 5,75% 11 Polônia 5,75% 12 Filipinas 5,50% 13 Chile 5,50% 14 Hong Kong 4,75% 15 Estados Unidos 4,50% 16 Israel 4,50% 17 Reino Unido 4,25% 18 Austrália 4,25% 19 República Tcheca 3,75% 20 Nova Zelândia 3,50% 21 China 3,10% 22 Malásia 3,00% 23 Canadá 2,75% 24 Coreia do Sul 2,50% 25 Alemanha 2,40% 26 Áustria 2,40% 27 Espanha 2,40% 28 Grécia 2,40% 29 Holanda 2,40% 30 Portugal 2,40% 31 Bélgica 2,40% 32 França 2,40% 33 Itália 2,40% 34 Singapura 2,27% 35 Suécia 2,25% 36 Taiwan 2,00% 37 Dinamarca 1,85% 38 Tailândia 1,75% 39 Japão 0,50% 40 Suíça 0,25%

Média Geral: 6,11%

Juro real e nominal: qual é a diferença?