Após Haddad sugerir ação contra derrubada do IOF, AGU afirma que vai ouvir equipe econômica

Após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugerir a judicialização como um dos caminhos para barrar a derrubada do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ainda não há uma decisão tomada sobre o assunto e que haverá discussão com a equipe econômica.

"A Advocacia-Geral da União informa que, em resposta às notícias divulgadas na mídia sobre a judicialização do Decreto do IOF, que não há qualquer decisão tomada e que todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente pela AGU, após oitiva da equipe econômica. A comunicação sobre os eventuais desdobramentos jurídicos do caso será feita exclusivamente pelo Advogado-Geral, no momento apropriado", diz a nota divulgada pela pasta nesta quinta-feira, 26.