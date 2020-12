Apagões de energia podem frear eventual retomada econômica brasileira

A seca prolongada e o calor abrasador que devastam as safras brasileiras estão secando as represas do país, ameaçando o fornecimento de eletricidade no momento em que a maior economia da América Latina se recupera da desaceleração causada pela pandemia.

Após um crescimento mais forte do que o esperado no terceiro trimestre, o país disse que pode haver falta de eletricidade, já que chuvas insuficientes neste ano esgotaram os reservatórios de água das usinas hidrelétricas. Nesta semana, a agência reguladora de energia Aneel anunciou um encargo extra na conta de luz dos brasileiros a partir deste mês – uma medida que o presidente Jair Bolsonaro disse ser necessária para evitar apagões.

Os reservatórios não estão preparados para um grande crescimento econômico. O fornecimento de eletricidade pode entrar em colapso se a economia decolar no próximo ano em meio a perspectivas de uma vacina. Adriano Pires, analista de energia na empresa de consultoria CBIE no Rio de Janeiro

Durante anos, a economia morna do Brasil foi o principal fator a impedir um apagão, já que os reservatórios de água são críticos desde 2013, disse Pires. Cerca de dois terços da eletricidade do país é fornecida por usinas hidrelétricas.

Com chuvas abaixo do normal desde maio, os reservatórios de água dos sistemas Sudeste e Centro-Oeste, responsáveis por cerca de 70% da energia elétrica demandada no Brasil, caíram para apenas 17% da capacidade, segundo o regulador ONS. O clima selvagem também reduziu as perspectivas de produção para o próximo ano de cana-de-açúcar, laranja, café, safras de soja e milho, o que pode prejudicar os preços dos alimentos.

O verão no Brasil, que vai de dezembro a março, provavelmente não trará muita trégua para represas ou plantações. Embora a previsão seja de chuvas mais regulares até o final de março, os volumes ainda podem ficar abaixo ou dentro da média, segundo a Somar Meteorologia.