Antecipação do 13º do INSS vai injetar R$ 66 bilhões na economia e beneficiar 33 milhões de pessoas

A antecipação do pagamento do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS anunciado nesta quarta-feira, 13, vai injetar mais de R$ 66 bilhões na economia brasileira e beneficiar 33 milhões de pessoas.

O valor é disponibilizado normalmente no segundo semestre, mas foi transferido para os meses de abril e maio. Com isso, a antecipação representará uma movimentação de R$ 33 bilhões na economia em duas parcelas.

Essa é a quinta vez que a antecipação do pagamento é decretada pelo governo federal como estratégia de impacto direto nas atividades econômicas.

Na gestão Jair Bolsonaro foram três antecipações consecutivas. Nesse terceiro mandato de Lula, a medida foi tomada pela segunda vez em um contexto de desaceleração da economia no país, conforme os dados do PIB do quatro trimestre de 2023.

Apesar de já ser uma prática comum, o economista Bruno Imaizumi, da consultoria econômica LCA, aponta que a medida pode impulsionar o consumo de alimentos. eletrodomésticos e eletrônicos, além de ser utilizado para quitar dívidas.

"Estudos dos anos anteriores mostraram que uma parte do valor é utilizado pelos beneficiários para quitar dívidas. E o maior valor dessa renda extra vai para consumo de alimentos e necessidades básicas, com uma melhora na qualidade ou quantidade dos produtos. Alguns conseguem também consumir bens mais duráveis. Com isso, o comércio de alimentos e bens duráveis pode se favorecer", diz Imaizumi.

Quando será feito o pagamento do 13º do INSS

Segundo o decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira parcela corresponderá a 50% sobre o valor do pagamento do mês de abril (que vai de 24 de abril a 8 de maio) e será paga junto com o benefício dessa competência. Nessa parcela não incidem descontos.

A segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor antecipado e será paga juntamente com o benefício do mês de maio, que começa a ser pago em 24 de maio e termina em 7 de junho. Nessa parcela incidirão descontos, como Imposto de Renda, se for o caso.

Quem recebe o pagamento do 13º do INSS?

O pagamento será aposentado, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Também serão contemplados com o abono anual os beneficiários de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente, aposentados, pensão por morte, e auxílio-reclusão. Quem recebe salário-maternidade também tem direito, desde que esteja em gozo do benefício.