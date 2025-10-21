Aneel cria compensação a consumidores afetados por longas interrupções de energia

Agência de notícias
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 20h12.
A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira novas regras relacionadas à distribuição e à transmissão de energia elétrica para tentar melhorar o atendimento aos consumidores durante emergências.
Segundo o órgão, a decisão é uma das medidas da para melhorar o atendimento aos consumidores diante do aumento na frequência e na gravidade de ocorrências no sistema por eventos climáticos extremos no Brasil.
As principais medidas foram a aprovação de compensação aos consumidores a partir de 24 horas sem energia em áreas urbanas e de 48 horas em áreas rurais e o ressarcimento por danos elétricos quando houver demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.
Na norma aprovada há ainda previsão de diretrizes para as distribuidoras com relação ao plano de manejo vegetal na sua área de atuação e de requisitos mínimos para os Planos de Contingência para o eficiente e tempestivo restabelecimento do serviço prestado em caso de ocorrência de eventos climáticos extremos.
Veja os principais pontos:
As distribuidoras deverão ainda manter um endereço na internet atualizado a cada 30 minutos com a lista das ocorrências abertas, o número de consumidores afetados por interrupções e um mapa das áreas afetadas. O descumprimento desses requisitos gerará multa para a distribuidora, além de outras punições que sejam cabíveis.
A poda de árvores é uma atribuição das prefeituras municipais, mas a Aneel estabeleceu que as distribuidoras sejam responsáveis por ações preventivas e corretivas visando a segurança e a continuidade do serviço.
Já empresas de transmissão e distribuidoras deverão elaborar e publicar em seus sites seus planos de monitoramento climático e de preparação para o atendimento em eventos climáticos extremos.
A comunicação e os protocolos de crise deverão ser treinados, porém caberá a cada empresa e às autoridades locais decidirem a melhor forma e ocasião, sem imposição normativa rígida. Essa alteração fortalece a cooperação institucional almejada, ao invés de focar em cumprimento formal de exercícios.