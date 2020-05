Americanos que não foram demitidos enfrentam cortes de salários

Empresas nos Estados Unidos têm reduzido salários em meio à batalha para sobreviver ao coronavírus, o que contradiz uma suposição fundamental da economia moderna e apresenta outro obstáculo à uma rápida recuperação.

Números concretos serão conhecidos apenas em alguns meses, mas evidências se acumulam. Em teleconferências sobre balanços, grandes empresas, como The Container Store e Lyft, citaram o que dizem ser reduções temporárias de salário. Especialistas do Federal Reserve também encontraram muitas evidências.

O nível de desemprego nos EUA provocado pela pandemia é o mais alto desde a Grande Depressão. Reduções salariais para americanos que conseguiram manter seus empregos podem dificultar o retorno à normalidade. Os cidadãos terão que usar uma parcela maior da renda para despesas fixas, como moradia e outras dívidas, deixando menos para o tipo de gasto que pode ajudar a reativar a economia.

“É uma das razões pelas quais não esperamos uma recuperação em forma de V”, disse Michael Gapen, economista-chefe para EUA do Barclays, em Nova York. Americanos com salários cortados “podem ter pouco e, em alguns casos, talvez nada, para compras discricionárias”.

O salário semanal agregado caiu 11% em abril, a maior jqueda á registrada

Fora de “setores de alta demanda, como supermercados”, há sinais de “abrandamento salarial geral e cortes de salário” em toda a economia, de acordo com pesquisa do Fed em abril. Estudo realizado pela Thomvest Ventures, que analisou 22 empresas listadas em bolsa e privadas de tecnologia, revelou que funcionários não executivos tiveram os salários reduzidos em média de 10% a 15%.

Isso não deveria acontecer, segundo teorias que dominaram a economia por quase um século, desde que John Maynard Keynes apresentou sua famosa “Teoria Geral” durante a Grande Depressão.

Segundo a teoria, empregadores podem reduzir os salários ajustados pela inflação ao aumentar a remuneração abaixo dos preços. Mas é mais difícil reduzir os salários em termos nominais, em outras palavras, colocar um número menor nas folhas de pagamento.

Embora o Congresso tenha autorizado cerca de US $ 3 trilhões em gastos fiscais, o presidente do Fed, Jerome Powell, alertou que as medidas adotadas até o momento podem não ser suficientes para evitar falências generalizadas e prolongado desemprego.

A pandemia expõe as deficiências do modelo neokeynesiano, de acordo com J.W. Mason, professor assistente de economia na Universidade da Cidade de Nova York. A verdadeira conclusão de Keynes é que os cortes salariais apenas afastam a economia, em vez de aproximá-la, do pleno emprego.

“A fonte do desemprego em uma crise como esta é a falta de demanda agregada”, disse. “Os cortes de salários só vão piorar as coisas.”