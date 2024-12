Amazon, Huawei, Samsung: quais são as 10 empresas que mais investem em política industrial no mundo?

Quando se fala em política industrial, uma série de ações devem ser levadas em conta para entender como um país ou uma empresa querem impulsionar o crescimento econômico e a oferta de empregos no setor. Para fortalecer suas indústrias e, com isso, impulsionar o desenvolvimento, os defensores listam uma série de medidas prioritárias, em que o investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é considerado absolutamente prioritário.

De acordo com levantamento do fDi Intelligence – serviço do Grupo Financial Times, especializado em todas as áreas relacionadas a Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), promoção de investimento e desenvolvimento econômico –, ninguém fez mais isso do que a Amazon.

Com US$ 73 bilhões (R$ 450,41 bilhões com o dólar a R$ 6,17)), a plataforma digital norte-americana lidera ranking dos 100 maiores líderes em inovação com base em seus gastos em P&D relatados pelas companhias em 2022.

Esse é o compilado mais recente que mostram ainda que as principais corporações mundiais estão aumentando seus gastos com inovação para que a indústria responda a desafios como digitalização, transição energética e envelhecimento da população.

Isso também explica porque a Alphabet, responsável pelo Google, aparece na segunda posição com quase US$ 40 bilhões de investimento em P&D (R$ 246,8).

A lista das 10 maiores empresas outras quatro big techs dos EUA com venda de software, serviços de informática, hardware e equipamentos; a especialista em serviços de telecomunicações chinesa Huawei, a montadora alemã Volkswagen e a sul-coreana Samsung.

No ranking geral, as 100 empresas investiram coletivamente a quantia de US$ 720 bilhões, um aumento de 15,3% em relação a 2021. Comparado ao ano pré-pandemia de 2019, este último valor anual de gastos com P&D foi quase 40% maior. Para figurar no top 10, as empresas precisavam gastar no mínimo US$ 14,7 bilhões (R$ 90,69 bilhões).

Confira quais são as 10 empresas que mais investem em P&D:

1º lugar - Amazon (Estados Unidos)

A Amazon, que classifica suas despesas de P&D como "tecnologia e conteúdo" em seus registros, foi a companhia que mais investiu em política industrial, ao relatar US$ 73,2 bilhões para o ano de 2022.

Esse montante representou um aumento de 30% em comparação com o ano anterior.

A Amazon disse que o aumento se deu principalmente aos maiores gastos em infraestrutura de tecnologia e ao aumento da folha de pagamento e custos relacionados associados às suas equipes técnicas, que trabalham desde software a dispositivos eletrônicos, redes de satélite e veículos autônomos.

Segundo o fDi Intelligence, a liderança também é explicada pelo fato de que o custo para operar seu braço de computação em nuvem, Amazon Web Services, está incluído em seus números de tecnologia e conteúdo.

A Amazon, por outro lado, não está incluída no placar anual da União Europeia com os 2.500 maiores gastadores industriais em P&D. O bloco de países argumento que faltam "informações suficientes ou auditadas sobre o componente de investimento em P&D" em suas divulgações de tecnologia e conteúdo.

2º lugar - Alphabet (Estados Unidos)

O relatório mostra que as big techs norte-americanas vêm investindo pesadamente no desenvolvimento de software e hardware, incluindo IA generativa, computação em nuvem, realidade aumentada e dispositivos eletrônicos pessoais.

Nos últimos cinco anos, a Alphabet, controladora do Google, investiu mais de US$ 100 bilhões em P&D para construir novos produtos e recursos, quase US$ 40 bilhões dos quais foram gastos somente em 2022.

3º lugar - Meta (Estados Unidos)

A Meta, controladora do Facebook, aumentou seus gastos com pesquisa e desenvolvimento em 43%, para US$ 35,3 bilhões em 2022, principalmente devido à sua aposta massiva no metaverso, uma nova versão imersiva da internet.

Por meio do Reality Labs, sua unidade de pesquisa, a Meta dedicou muitos de seus investimentos para P&D de longo prazo para produtos que “podem ser totalmente realizados apenas na próxima década”, de acordo com seu relatório anual daquele ano.

4º lugar - Apple (Estados Unidos)

No ano de 2022, a Apple gastou cerca de US$ 27 bilhões em P&D com base nos cálculos de fDi dos relatórios financeiros trimestrais da empresa.

Devido ao seu ano fiscal de 2022 terminar em 24 de setembro, o valor foi calculado para torná-lo mais comparável com outras empresas.

5º lugar - Microsoft (Estados Unidos)

O mesmo foi feito para a Microsoft, que tem um ano fiscal que termina em 30 de junho, de acordo com o relatório.

A companhia gastou US$ 26,6 bilhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022, um aumento de 19,7% em relação ao ano anterior.

A pesquisa da empresa se concentrou em esforços de inovação e desenvolvimento de IA abrangendo infraestrutura, serviços e aplicativos, destacou a Microsoft.

6º lugar - Huawei (China)

Logo atrás das gigantes em tecnologia dos EUA, em 2022, estava a especialista em telecomunicações chinesa Huawei, com quase US$ 24 bilhões gastos em P&D.

Esse total equivale a cerca de 25% da receita global da empresa. Mais da metade de seus 114.000 funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento, segundo o grupo, em áreas que incluem redes sem fio 5G e segurança cibernética.

Ao todo, ao menos 17 empresas chinesas chegaram ao top 100 de líderes em política industrial, respondendo por cerca de 12,2% dos US$ 720 bilhões gastos em 2022.

7º lugar - Volkswagen (Alemanha)

Em comparação, havia 28 empresas europeias no ranking das 100 empresas que mais investem em P&D no mundo. Juntas, elas representavam 21% do gasto total na área.

O maior investidor baseado na Europa em P&D foi a Volkswagen. A montadora alemã aplicou US$ 19,8 bilhões em P&D em 2022, um aumento de 21% em relação a 2021, colocando-a em sétimo lugar no geral.

De acordo com o relatório, a empresa voltou-ser para a produção de veículos elétricos (VEs) e concentra o desenvolvimento hoje em seu software e capacidades de eletrificação.

8º lugar - Samsung (Coreia do Sul)

A gigante sul-coreana de eletrônicos Samsung, aumentou seus gastos em P&D em cerca de 10%, somando US$ 19,3 bilhões em 2022 de investimentos.

A companhia quer liderar a indústria de chips e vem ampliando seus centros centro para condução de pesquisas avançadas em dispositivos e processos de próxima geração para memórias e semicondutores. Assim como no desenvolvimento de tecnologias inovadoras a longo prazo.

9º lugar - Intel (Estados Unidos)

Na mesma área também aparece a fabricante de chips norte-americana Intel com US$ 17,5 bilhões de investimento em pesquisa e desenvolvimento.

O total representa um aumento de 15% na comparação com valor aplicado em 2021. A empresa tem como objetivo avançar em projetos de semicondutores, expandir a produção de chips e acelerar tecnologias emergentes, como IA.

10º lugar - Roche Holding (Suíça)

O grupo farmacêutico suíço Roche completa o top 10 de empresas que mais investem em política industrial.

Em 2022, o relatório registrou um aumento de 2,5%, com um total de US$ 14,7 bilhões investidos. De acordo com a própria empresa em seu site, o foco de atuação tem sido em medicamentos inovadores para necessidades médicas não atendidas nas áreas de oncologia, imuno-oncologia, neurociência, doenças raras e oftalmologia.

A empresa conta com um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos para doenças de alta complexidade, em diversas áreas da medicina, incluindo patologias como o câncer e esclerose múltipla.

O setor de saúde também é um destaque quando se fala em política industrial.

Cerca de um quarto, ou 24 das 100 empresas que mais investem em P&D, estavam na área da saúde, abrangendo desenvolvimento de produtos farmacêuticos, biotecnologia e dispositivos médicos.