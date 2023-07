Alta de rating deve baratear dólar e reduzir custo de financiamento para empresas, diz economista

A elevação da nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, anunciada nesta quarta-feira, 26, pela Agência Fitch tem potencial para atrair mais investimento estrangeiro para o Brasil, reduzir o preço dólar e baratear o custo de financiamento das empresas brasileiras no exterior. A avaliação é do economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, em entrevista à EXAME.

Segundo ele, a Fitch considerou para tomar essa decisão a melhora da condução da política fiscal, além da perspectiva de maior crescimento econômico e queda da inflção.

"Provavelmente, sem a aprovação da reforma tributária e sem o novo arcabouço fiscal, o Brasil não teria esse upgrade. O fator primordial foi o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Sem desmerecer as reformas implementadas desde o governo Michel Temer, mas sem essas duas não teríamos upgrade. As anteriores são importantes, no entanto, as últimas duas foram fundamentais", disse.

Leia abaixo a entrevista completa

O que motivou a Fitch a revisar a nota de crédito do Brasil?

A própria agência Fitch fez referência a melhora da condução da política fiscal e da perspectiva macroeconômica geral. Eles se referem a um crescimento maior e uma inflação menor. Isso possibilitou esse upgrade. De maneira resumida, a decisão considerou um resultado fiscal melhor, perspectiva de maior crescimento e inflação menor. Esse combo sugere que o nosso rating estava baixo e merecia um upgrade.

Essa decisão da Fitch pode influenciar outras agências?

Sim. Principalmente a S&P, que está com a nota em um patamar inferior. Acredito que essa revisão venha antes do Natal.

Como esse upgrade da nota de crédito beneficia o Brasil?

Beneficia o Real brasileiro e dá novo impulso para a redução do prêmio de risco que as empresas brasileiras pagam lá fora. Elas pagam um prêmio de risco país. Isso diminui o custo de financiamento das empresas brasileiras no exterior. No ponto de vista cambial, o upgrade diminui o risco macroeconômico e traz mais investimento estrangeiro, seja de portifólio ou investimento direto.

Essa decisão da Fitch pode influenciar o Copom da próxima semana? Existe alguma correlação?

Na verdade, indiretamente existe uma correlação. Isso ajuda o Real, diminui o custo Brasil e é um reconhecimento de uma agência de que nossa situação fiscal está melhor. E indiretamente sugere que o nosso prêmio doméstico também tem que cair, que no fundo é a taxa de juros. A gente tem a perspectiva de redução da Selic de 0,5 ponto percentual desde março. Tecnicamente, o BC tem condições de cortar 0,5 ponto percentual em agosto.

O que falta para o Brasil voltar a ter grau de investimento?

Perseverar na política fiscal, que no longo prazo seja crível, e que limite o crescimento da dívida pública. Além disso, é necessária a adoção de políticas que favoreçam o crescimento econômico e a produtividade. E por fim, uma continuidade de uma política monetária que persiga as metas de inflação no longo prazo para o Brasil ter uma menor volatilidade das variáveis reais.

Qual a importância da reforma tributária e do arcabouço fiscal nesse processo?

É grande. Provavelmente, sem a aprovação da reforma tributária e sem o novo arcabouço fiscal, o Brasil não teria esse upgrade. O fator primordial foi o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Sem desmerecer as reformas implementadas desde o governo Michel Temer, mas sem essas duas não teríamos upgrade. As anteriores são importantes, no entanto, as últimas duas foram fundamentais.