Alta das taxas de frete traz novo obstáculo para a economia global

Choques nas cadeias de suprimentos agora atingem uma faixa mais ampla da economia global com o avanço da pandemia, o que ameaça sufocar a recuperação liderada pelo comércio da Ásia. Além disso, as altas taxas de frete tornam mais difícil para empresas resistirem a outro ano como 2020.

A falta de bens de consumo como papel toalha e equipamentos para home office no início da crise de covid-19 deu lugar à escassez de peças em um dos setores mais integrados globalmente: a fabricação de automóveis.

A Volkswagen teve de cortar planos de produção na maior fábrica de automóveis do mundo na Alemanha e alertou que as restrições de oferta podem se espalhar globalmente, enquanto a Honda Motor reduziu a produção em cinco fábricas da América do Norte enquanto tenta adquirir chips usados ​​na fabricação de carros.

“Os gargalos do lado da oferta parecem ser mais pronunciados nos Estados Unidos e na Europa, onde os prazos de entrega estão desacelerando novamente”, disse Rob Subbaraman, responsável global por pesquisa macro da Nomura Holdings, em Cingapura. “Isso é negativo para a produção industrial no Ocidente e deve resultar em uma redução mais forte dos estoques e pressão de alta sobre os preços de produção.”

Para agravar os desequilíbrios industriais, há os problemas de transporte que assolam os setores de consumo e saúde, que ainda enfrentam a escassez de contêineres disponíveis para transportar componentes e produtos acabados com origem na China, Taiwan, Coreia do Sul e outras potências de exportação da Ásia.