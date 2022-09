Alemanha planeja US$ 68 bi em ajuda para empresas de energia em dificuldades

A Alemanha deve usar um fundo criado para ajudar empresas a lidar com o impacto econômico da pandemia para fornecer garantias de empréstimos para empresas de energia em dificuldades, de acordo com uma fonte familiarizada com o plano.

O banco estatal de desenvolvimento KfW supervisionaria o mecanismo e o volume de garantias de empréstimos disponíveis seria de cerca de € 67 bilhões (US$ 67,9 bilhões), disse a fonte, que pediu para não ser identificada discutindo informações confidenciais.

O governo do chanceler Olaf Scholz deverá aprovar o plano em uma reunião regular do gabinete na quarta-feira.

A maior economia da Europa está no centro da crise energética do continente, enquanto a Rússia reduz os suprimentos de gás em retaliação às sanções impostas pela invasão da Ucrânia. Crescem as preocupações de que a Alemanha possa enfrentar uma onda de falências como consequência da crise.

O plano de garantia de empréstimo foi divulgado pela primeira vez pelo jornal Handelsblatt.

A Europa enfrenta uma forte crise energética, agravada pelo aperto da Rússia sobre o gás, e vários países têm adotado medidas para economizar energia. No Reino Unido, dois dias após assumir, a primeira-ministra Liz Truss congelou as contas de gás e de luz e mudou as políticas de redução das emissões de CO2.

Na semana passada, os ministros da União Europeia pediram à Comissão Europeia para adotar medidas emergenciais que ajudem os países a estancar a crise energética por que estão passando. Também pleitearam que o preço da energia seja desvinculado do gás.