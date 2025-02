Alcolumbre defende Amapá como estado mais preservado do Brasil em debate sobre Margem Equatorial

Ao lado de Lula, nesta quinta-feira, 13, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que ninguém "pode impor nada" de preservação ambiental ao Amapá. A declaração foi feita em meio aos debates dentro do governo sobre a liberação de pesquisas para a exploração de petróleo na Margem Equatorial, localizada na costa norte do Brasil.,

Alcolumbre reforçou que, no tema ambiental, o Amapá é o estado mais preservado e protegido do Brasil. Ele destacou que o estado já oferece à humanidade uma das maiores contribuições ambientais de qualquer estado da federação. "O Amapá tem 97% da sua cobertura vegetal primária intacta. É o estado mais preservado do Brasil e também o mais protegido", disse ele, em evento realizado em Macapá (AP). “Então não venha o mundo cantar de galo em relação à nossa capacidade de preservar”, completou Alcolumbre, sem citar diretamente a Margem Equatorial.

Críticas de Lula ao Ibama sobre exploração de petróleo

Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a postura do Ibama pela falta de autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas, parte da Margem Equatorial. O presidente defendeu a pesquisa na região e afirmou que o órgão ambiental "parece" atuar contra o governo. Lula também sugeriu que, provavelmente, na próxima semana, a Casa Civil se reunirá com o Ibama para discutir a autorização à Petrobras para as pesquisas de exploração de petróleo na área.

Lula tem se pronunciado mais frequentemente sobre o tema nas últimas semanas. Ele reiterou que, neste momento, a autorização seria apenas para as pesquisas. Se a viabilidade da exploração for confirmada, uma nova licença ambiental será necessária.

Diálogo entre Lula e Alcolumbre sobre a pesquisa

Lula se comprometeu a liberar as pesquisas na região durante a primeira conversa que teve com Alcolumbre no Palácio do Planalto, após as eleições do Congresso. A situação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim. Antes da conversa com Alcolumbre, Lula havia cobrado uma solução da ministra do Meio Ambiente para autorizar a análise de prospecção da Petrobras na área.