Alckmin recebe principal representante da embaixada dos EUA no Brasil um dia após início do tarifaço

Reunião foi confirmada pela representação diplomática americana, que informou não divulgar o conteúdo de conversas privadas

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 20h57.

Um dia após entrar em vigor a tarifa de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu nesta quinta-feira, 7, com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar. O encontro ocorreu na sede do ministério, em Brasília.

A reunião foi confirmada pela representação diplomática americana, que informou não divulgar o conteúdo de conversas privadas. Atualmente, Escobar é o mais alto representante do governo norte-americano no Brasil, enquanto um novo embaixador ainda não foi formalmente indicado pelo presidente Donald Trump.

A sobretaxa imposta por Trump atinge 35,9% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, segundo estimativas do MDIC. Embora alguns itens estratégicos como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e fertilizantes tenham sido poupados, produtos como carne e café — dois dos principais do agronegócio nacional — foram incluídos na medida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já declarou que o Brasil está aberto à negociação, mas rejeita qualquer submissão ao governo norte-americano. Ele também afastou, por ora, a possibilidade de retaliação comercial, alegando que o Brasil não pretende adotar o “mesmo comportamento” de Trump.

Diante da pressão de setores econômicos afetados, o governo elabora um plano de contingência para tentar minimizar os danos da medida, mas ainda não há uma data prevista para a divulgação das ações.

