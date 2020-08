O governo do presidente argentino Alberto Fernández anunciou na noite desta sexta-feira, 21, que as tarifas dos serviços de telefonia celular e fixa, o serviço de internet e de TV paga estão congeladas até 31 de dezembro. no país

O anúncio foi feito por Fernández em uma série de mensagens em sua página do Twitter. Segundo ele, um decreto será publicado nas próximas horas.

“Decidimos declarar os serviços de telefonia celular, de serviços de internet e televisão por assinatura de interesse público. Desta forma, garantimos o acesso a eles para todos”, disse Fernández.

Com uma taxa de inflação que gira em torno de 42% ao ano, a Argentina passa por uma crise econômica que já era grave quando veio a pandemia de covid-19, agravando o cenário. Há duas semanas, o país anunciou acordo para renegociar sua dívida externa.

A prática não é uma exclusividade de governos de esquerda no país. Em 2017, o então presidente liberal de direira Mauricio Macri, anunciou uma série de medidas com o objetivo de conter a inflação elevada do país, emtre elas, o congelamento de preços de cerca de 60 produtos básicos e de tarifas de serviços públicos. Na época, a taxa de inflação era de 54,7% ao ano.